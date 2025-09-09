През юли Бруна роди втора щерка на Неймар, който има още син Дави Лука на 13 г. и извънбрачна щерка Хелена, на годинка.

П риятелката на футболната звезда Неймар – Бруна Бианкарди, стана неузнаваема с подуто лице и устна. 31-годишната красавица се появи в този вид на мача от НФЛ между Лос Анджелис Чарджърс и Канзас Сити Чийфс в родния си Сао Пауло.

Тогава тя носеше маска за лице и предизвика опасения за здравето й в социалните мрежи, където побърза да разсее притесненията на хората. „Всичко започна с обикновена пъпка, която исках да изстискам. Тя се инфектира и се поду много, стана целулит“, обясни Бруна на своите над 14 млн. последователи в Инстаграм. „Снимките са ужасни, съжалявам, но това е, за да ви предупредя никога повече да не изстисквате пъпка“, добави моделката, която по време на бурната си връзка, съпроводена с раздели, роди две дъщери на Неймар (33) - Мейви през октомври 2023 г. и Мел през юли тази година.

Целулитът е остро възпаление на съединителната тъкан на кожата, което се причинява най-често от стафилококи и стрептококи. То може да причини зачервяване, болка, подуване и треска, а в тежки случаи може да доведе до усложнения като менингит или тромбоза на кавернозния синус.