Б ългарският кечист Мирослав Барняшев, или по-известен като Русев, смаза от бой ирландската легенда Шеймъс на големия турнир от WWE – Clash in Paris. Над 40 000 зрители във френската столица не спряха да пеят по време на цялото шоу, а според много от анализаторите, те останаха най-доволни от двубоя на българина, в който имаше всичко – бой с шилелаг (ирландска сопа), бъчви, маси и какво ли още не. Миро натупа здраво опонента си и го накара да се предаде като използва въпросната сопа. До момента Шеймъс не се бе предавал.

Мачът бе първи за българина в Европа от 6 години насам. Шоуто може да се гледа по Netflix. В друг очакван мач легендата Джон Сина надви ютубъра Логън Поул. В главния мач Сет Ролинс запази световната титлата след неочаквана помощ от жена му – интерконтиненталната шампионка Беки Линч, която с удар под пояса на Си Ем Пънк удари рамо на мъжа си. Джей Усо и Ел Ей Найт също очакваха в този мач, който бе във формат фатална четворка.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX