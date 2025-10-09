Б разилската футболна звезда Дани Алвеш и съпругата му Жоана дочакаха първата си рожба, след като тя направи 4 спонтанни аборта и мина през купи здравословни проблеми. Испанските медии съобщиха щастливата новина, като уточниха, че момченцето е проплакало в Барселона. То вече е у дома, а родителите му приемат честитки от приятели и роднини в дома си.

33-годишната моделка съобщи, че е бременна преди 7 месеца – 72 часа след като бе отменена присъдата за изнасилване на бившия защитник на Барселона. Първоначално Дани (42) бе обвинен в сексуално насилие над 23-годишна жена в нощен клуб и бе осъден на 4 г. и половина. Той остана зад решетките 14 месеца, но на 28 март Върховният съд в Каталуня отмени присъдата с мотива, че първоначалното решение съдържа „несъответствия и противоречия“.

Въпреки че в началото на скандала Жоана развали отношенията си с Алвеш, впоследствие тя го подкрепяше по време на престоя му в затвора. След оправдаването му та написа в Инстаграм“: „Бяха много трудни времена и две години истинско емоционално влакче на ужасите, но сега съм изключително щастлива и благословена. Научих новината със сълзи на щастие и с огромно облекчение за това ново начало“.

През август тя публикува снимки на стаята, която е подредила за бъдещото си дете, като издаде, че са му избрали име.

Тогава Жоана разкри, че е водила дълга битка, за да забременее. „Откакто бях на 22 години, трябваше да се справям с въпроси като: „Кога ще се роди бебето?“. Такъв ужасяващ социален натиск. А аз нямах майчински инстинкт. После всичките ми приятелки почнаха да раждат и социалните медии се пълниха с техните бебета. Може би заради това, а и защото узрях, започнах да правя опити. Не е толкова лесно да забременеете, въпреки че виждаме много инфлуенсъри, които забременяват от първия опит. Аз например имах четири спонтанни аборта за две години, две инвитро процедури и началото на ендометриоза. И ето последният ми замразен ембрион, последната ми надежда да имам тази причина да бъда силна в живота. Ето го, здрав и расте. И знам, че майка ми ми го изпрати, за да не се чувствам никога повече сама“, разказа Санс, която се омъжи за Алвес през 2017 г. след две години връзка.

От предишната си жена Динора, с която се развежда през 2011 г., той има две деца в Бразилия – Виктория и Даниел. Според бившата му той не ги е виждал от години и от 2020-а не е плащал издръжка.