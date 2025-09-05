Р ешението на Ламин Ямал да изтрие снимките си с рапърката Ники Никол от профила си в Инстаграм породи различни спекулации.

Най-пикантният слух дойде от Аржентина. Според журналистката Марсела Тауро 26-годишната певица е намерила нова муза в лицето на новото попълнение на Реал Мадрид Франко Мастантуоно. Именно заради това се скарали с Ямал и нещата между тях приключили за кратко време.

Версия на Марсела Тауро веднага стана хит в социалните мрежи и бе подета масово от медиите. Още повече че на 18-годишните Ямал и Мастантуоно тепърва предстои да се срещнат в Ел Класико на терена. Евентуално дерби между двамата и на любовния фронт обаче изглежда наистина сензационно. Затова и коментарите на феновете не закъсняха. Някои бяха доста гневни към Ники Никол.

„Остави момчетата на мира“, „Изглеждаш доста зле“, „Сменяш гаджетата си по-често, отколкото аз се къпя“, гласяха част от посланията към рапърката. Имаше и по-трезвомислещи, които не приеха безкритично невероятната ситуация и отбелязаха, че Мастантуоно всъщност от известно време си има партньорка в родната Аржентина в лицето на Фиона Агустинели.

#HCHDeportes | Lamine Yamal y Nicki Nicole están disfrutando del verano juntos. El futbolista y la cantante han sido vistos pasando unos días juntos en Mónaco. El periodista Javier de Hoyos ha sido quien ha sacado a la luz estas imágenes, que han sido grabadas por la tiktoker… pic.twitter.com/nQRJvg6BXW — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) August 22, 2025

За романса между Ламин и Ники първи съобщи светският експерт Хави де Ойос. В началото на месеца той съобщи, че певицата е била на противоречивото парти по случай рождения ден на европейския шампион с Испания. Именно тогава прехвърчали първите искри. Аржентинката прекарала доста време в Барселона, а после отшили с Ямал на почивка в Монако. Никол също така се появи и на мач на Барселона, за да гледа любимия. Самият футболист, изглежда, официализира връзката на 25 август. Тогава навръх рождения ден на рапърката той сподели снимка от тържеството. На нея сред балони във формата на сърца двамата са допрели щастливо глави пред празничната торта. Добави и емотикон със сърчице. Тринайсет дни по-късно, на 1 септември, Ямал заличи всичко, свързано с Ники. 26-годишната аржентинка стори същото.