Далеч от родината Серхио Рамос се затъжи за Мадрид и площада на богинята Сибелес в испанската столица

Д ългогодишният капитан и стълб в отбраната на Реал Мадрид Серхио Рамос подгря феновете си да очакват нещо нечувано от него утре, 31 август, съобщи „Марка“.

Той обяви в социалните си мрежи, че утре, 31 август, ще покаже песента си, наречена „Cibeles“.

CIBELES 🎶 - 31 de agosto disponible en todas las plataformas.



CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

С тези ясни послания за Реал Мадрид и към привържениците на „кралския клуб“, които празнуват с отбора титлите и трофеите си на мадридския площад „Сибелес“, роденият в Камас футболен боец дебютира в музиката.

Преди седмица защитникът, който сега играе за мексиканския тим Раядос от Монтерей, показа как бръмчи с ван на площад „Сибелес“ с фразата „Ти ме помоли да летя...“ с изписана неговата обичайна марка „SR93“ върху микробуса.

Днес вече бе разкрита мистерията около курса му на площада – Серхио Рамос ще пее. А дали той просто се пробва в музикалния жанр или мистериозните анонси ще кулминират в реклама на някой продукт с неговата марка, ще се разбере след броени часове.

❗️Sergio Ramos has announced the release of his new song titled 'Cibeles' which will be out tomorrow.



The advertisement of the song saw a truck drive around Cibeles and the Bernabéu with the SR93 inscription. pic.twitter.com/WpGsWRh19Q — Madrid Universal (@MadridUniversal) August 30, 2025

По всичко личи, че това ще бъде обяснение в любов към Реал Мадрид и феновете на Реал Мадрид, с които на площад „Сибелес“ 39-годишният футболист отпразнува 4 пъти титлата в Шампионската лига (2014, 2016, 2017, 2018), 6 пъти бе шампион на Испания, с белия екип бе и световен шампион за клубове 4 пъти, триумфира 3 пъти и със Суперкупата на УЕФА, 2 пъти спечели Купата на краля на Испания и 4 пъти - испанската Суперкупа.

С екипа на Испания Серхио Рамос е веднъж световен и два пъти европейски шампион.