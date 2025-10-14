О чарователната Лаура Алба Шмит засне първата си гола фотосесия.

Дамата, която вече повече от две години е жената до халфа на Барселона Дани Олмо, изгря на корицата на немското списание TUSH. Самата Лаура е от Германия и се запозна с испанеца, докато той играеше в Лайпциг.

Снимката показва голата блондинка, чиито интимни части са покрити с рози. „Благодаря, че повярвахте в мен. Накарахте ме да се чувствам неудържима, вдъхнахте ми сили“, написа госпожицата.

„Лежах напълно гола на снимачната площадка в продължение на седем часа. Дори нямам снимки по бикини за Инстаграм. Но точно това исках - да изляза от зоната си на комфорт и да покажа тялото си в голяма продукция. Първоначалният план беше да нося бельо, но накрая бях напълно гола“, разказа Лаура.

Тя разкри също така, че снимачният екип включвал 20 души, 15 от които мъже. „Всичко беше професионално. През цялото време бях покрита с цветя и билки, така че всичко да е крайно дискретно“.