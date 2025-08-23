Л уда фенка на футболния Коринтианс е бразилката Барбара Домингош, която участва в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика заедно с нашите Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

25-годишната спортистка, позната просто като Баби, вече е звезда в родината си, след като на Световната купа в София през 2023-та стана първата представителка на Бразилия, качила се на почетната стълбичка. Тогава тя спечели бронз за съчетанието си с лента.

Наред с тренировките младата дама залага и над учебниците, тъй като учи за учител по физическо възпитание. Голямата й мечта е да бъде треньор и да запали малките момиченца. Самата тя започва да тренира спортна гимнастика, когато е на 6, но скоро се насочва към художествената.

По време на сегашното световно в Рио де Жанейро тя е подкрепяна от своя любим Едуардо, който е студент по счетоводство.