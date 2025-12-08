Diema Sport
15:00 ЦСКА 1948 – Добруджа, efbet Лига
17:30 Лудогорец – Славия, efbet Лига
Diema Sport 2
22:00 Уулвърхемптън - Манчестър Юнайтед, Висша лига
Diema Sport 3
18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата
19:30 Обзор на кръга в Лига 1
20:00 Формула 1: Обзор
21:30 Бракли - Бъртън, ФА Къп
02:30 НБА: Минесота Тимбъруулвс - Финикс Сънс
MAX Sport 2
19:15 Национална баскетболна лига: Берое - Балкан
21:30 Малага – Сарагоса, Ла Лига 2
MAX Sport 3
16:00 Пиза – Парма, Серия А
19:00 Удинезе – Дженоа, Серия А
21:45 Торино – Милан, Серия А
MAX Sport 4
22:00 Осасуна – Леванте, Ла Лига
RING
20:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига
21:00 Обзор на кръга в Примейра лига