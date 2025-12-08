Б ащата на Ламин Ямал отново се озова в центъра на вниманието, след като се замеси в скандал на ст. „Ла Картуха“ в Севиля.

Барселона гостува на Бетис в среща от Ла Лига и победи с 5:3. Едно от попадение бе именно на сметката на младата звезда, който се разписа от дузпа. На трибуните също не бе скучно. Напрежението ескалира, след като Мунир Насрауи започнал да провокира фенове на домакините с жестове. Те, разбира се, се засегнали и му отговорили доста грубо. Наложило се стюарди и полиция да изгонят таткото на Ямал и да го преместят в друг сектор, където да догледа мача. Всъщност Мунир не за първи път се забърква в неприятности. Миналата година той бе намушкан с нож на паркинг в Матаро, град близо до Барселона. Описанието на нападателите съвпада с това на негови съседи в квартала, с които по-рано влязъл в битов спор. През октомври пък скандализира в социалните мрежи с отговор към критиките, че не работи, а живее от парите на сина си Ламин. „Ще ви кажа само това, господа: Благодаря ти, сине, винаги ще ти бъда благодарен, че живея от теб“, написа тогава Насрауи.

Барселона е лидер в класирането с 40 точки. Втори с четири по-малко е Реал (М), който снощи прие Селта.