Б ившият №2 в тениса Каспър Рууд обяви, че ще става татко за първи път, а Григор Димитров побърза да честити на колегата си. „Отборът се увеличава. Ще се видим догодина, момиченце“, написаха в Инстаграм норвежецът и годеницата му Мария Галигани, които на кадъра с бременното коремче позират до любимото си куче.

26-годишният Каспър и Григор (34) са се срещали само два пъти на корта, като си размениха по една победа през 2021 и 2022 г. Освен от българина Рууд получи поздравления за бъдещата рожба от Новак Джокович, Рафаел Надал, Карлос Алкарас и още много големи имена от корта.

През ноември Рууд поиска ръката на екзотичен плаж на своята любима, с която планира сватба през лятото на 2026 г. Той успя сам да участва в избирането на локацията, защото пропусна сезона на трева заради травма на коляното. „Оставих Мария да реши за всичко останало, но исках да имам думата за мястото и времето на сватбата, за да знам за какво ще платя толкова много“, пошегува се трикратният финалист от Големия шлем, който има връзка с Галигани вече 6 г. През това време красавицата с италиански корени се дипломира като психолог в Дания и започна работа в компания за здравословно хранене, но намира време да следва Каспър и по турнирите. Освен това споделя страстта му по голфа, ала за нея победата не е на всяка цена.

Междувременно Page Six разкри, че американската мъжемелачка Брукс Нейдър е имала вземане-даване с двете най-големи млади звезди на тениса в момента по време на US Open. Първо излязоха информациите, че 28-годишната моделка е новата приятелка на световния №1 Карлос Алкарас (22 г.), но според изданието в рамките на турнира тя все пак се е виждала и с №2 Яник Синер (24). В крайна сметка сърцето на Нейдър било спечелено от Алкарас, който победи Синер и на финала в Ню Йорк.

„Срещите са толкова свободно понятие. Но знам, че Алкарас е мъжът в момента“, обясни една от четирите сестри на Брукс – Грейс Ан.