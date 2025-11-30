Н евиждан абсурд беляза двубоят между мароканския ФАР Рабат и египетския Ал Ахли от Шампионската лига на Африка.

По време на срещата фен на домакините хвърли нож от трибуните по крилото Махмуд Ахмед Ибрахим Хасан, известен като Трезеге. За щастие бившият играч на Астън Вила не пострада. Последваха много срамни сцени. Трезеге грабна ножа с цел да го покаже на дежурния делегат. Веднага обаче му се нахвърлиха трима играчи от ФАР Рабат, за да му го отнемат. Играчите от Ал Ахли също се намесиха и на терена настана меле, който да докопа хладнокръвното оръжие. Включиха се и хора от пейките. След известно дърпане и блъскане един от резервите на домакините успя да вземе ножа, мушна го в клина си и побягна към съблекалните.

Видеото от случилото се обаче бързо стана хит и сега се чака какво наказание ще бъде наложено на мароканския клуб. Иначе двубоят завърши 1:1, а изравнителното попадение за Ал Ахли отбеляза именно Трезеге. Крилото, който е национал на Египет, се завърна в родния си клуб тази година. Преди това игра в няколко клуба в Европа, сред които Андерлехт, Астън Вила и Трабзонспор. Бе за кратко и в първенството на Катар.