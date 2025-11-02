И дилията между Ламин Ямал и Ники Никол продължи само няколко месеца.

Младата звезда на Барселона и певицата сложиха край на връзката, а също така и на спекулациите от последните дни. Слуховете, че нещо не е наред между двамата, плъзнаха, след като журналистът Жорди Мартин съобщи, че Ямал си е спретнал купон в Милан с приятели веднага след загубата с 1:2 от Реал (М) в дербито. По същото време Никол била в Аржентина при семейството си. На партито обаче имало други красавици, сред които Ана Дженосо, която преди време бе спрягана за връзка с испанския национал.

Да изясни ситуацията се зае известният светски хроникьор Хами де Ойос, водещ на D Corazon.

„Ламин Ямал ми потвърди, че е скъсал с Ники Никол. Каза ми, че това не е нещо скорошно и че няма абсолютно нищо общо с информацията, която излезе наяве, че той уж ѝ е изневерявал. Това няма нищо общо. Те вече са били скъсали. Всъщност той ми подчерта, че когато е предприел това известно пътуване, вече не е бил с нея. Информацията е, че те вече не са заедно, че не са били заедно преди пътуването, че той не е изневерявал и че не това е причината за раздялата“, описа ситуацията Де Ойос.

От друга страна Жорди Мартин заяви, че също е получил потвърждение от Ники Никол за края на връзката.

„Обикновено не правя тези неща, но исках да уточня, че с Ламин не сме заедно от няколко дни, откакто напуснах Барселона. Казвам ви това главно заради слуховете за изневери. Ако някой ми беше неверен, аз щях да съм първата, която ще го изясни, както съм правила и в миналото. Не сме заедно от известно време. Нямаше да говорим за това, но с това, което се случи, по очевидни причини, го изяснявам“, твърди Мартин, че му казала Ники.

За романса между Ямал и аржентинската певица се разбра във втората половина на август. Тогава асът на Барса заведе любимата си на кратка романтична ваканция в Монако. Предполага се обаче, че искрата между двамата е припламнала още на рождения ден на играча през юли. На него присъстваха много известни личности, сред които и Ники Никол. Впоследствие рапърката бе забелязана редовно на трибуните на мачове на Барса, за да подкрепя Ямал. Преди европейската квалификация на Испания с България в София се появиха слухове, че двойката се е разделила. После обаче те пуснаха съвместни клипове, в които демонстрират колко са щастливи. Сега обаче явно нещата не стоят така и всеки ще тръгне по своя път.