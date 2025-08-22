С лухът е истина – талантът на Барселона Ламин Ямал и рапърката Ники Никол са заедно.

Влюбените гълъбчета бяха издебнати заедно на летището в Барселона, където кацнаха след кратка романтична ваканция в Монако. Преди това бяха заснети и на разходка из улиците на княжеството. Според каталунското издание „Ара“ двамата се настанили в петзвезден хотел на Френската Ривиера. Избрали стая за 10 000 евро на нощ с огромна спалня и собствен басейн.

Първата информация за любовната тръпка между Ямал и Никол се появи в началото на август. Според запознатия с тайните на звездите светски експерт Хави де Ойос чувствата между двамата пламнали на партито за рождения ден на Ламин. Той навърши 18 на 13 юли и вдигна купон, за който още се говори. Ники била сред многобройните гости и с домакина страшно се харесали. След това били засечени в нощен клуб, но до момента всичко беше само клюка без доказателства.

#HCHDeportes | Lamine Yamal y Nicki Nicole están disfrutando del verano juntos. El futbolista y la cantante han sido vistos pasando unos días juntos en Mónaco. El periodista Javier de Hoyos ha sido quien ha sacado a la luz estas imágenes, que han sido grabadas por la tiktoker… pic.twitter.com/nQRJvg6BXW — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) August 22, 2025

Първите им общи снимки обаче вече са факт. Младата дама е на 24 и е с 6 години по-голяма от играча на Барселона и националния отбор на Испания. В родината си, а и в цяла Южна Америка, е много известна и може да се похвали с 22 милиона последователи в Инстаграм.

Въпреки това таткото на Ямал даде да се разбере, че нито знае коя е тя, нито го интересува. 39-годишния Мунир Насрауи коментира връзката на сина си пред X Сatalunya. „Никога не съм я виждал, не я знам дори как изглежда“, заяви бащата на играча, ядосан от въпросите на журналистите. Какво изобщо ме питате? Това са глупости. Няма да следя всяка стъпка на сина си, не съм му пъдар. Това бедно момиче не ме интересува“, заяви Мунир за изгората на сина си.

Той обаче не повярва, че Ламин е сложил снимка на Ники на телефона си. „Няма как да е истина. Има брат, майка, баща, баба“, категоричен е мъжът от Мароко.