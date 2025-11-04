Ю ношеският национал на Испания Ектор Форт никога няма да забрави мача Барселона – Елче, игран в неделя в родния му град.

Именно на стадион „Луис Компанис“ 19-годишният защитник на гостите представи гаджето си. „Първият от многото“, написа ослепителната Татяна Каер под поредица от снимки в социалните мрежи. Така тя потвърди, че връзката с футболиста е прясна-прясна и за пръв път гледа негов мач, въпреки че не успя да му донесе късмет и Елче загуби с 1:3.

Любимият й играе в отбора от началото на септември, след като беше преотстъпен именно от Барселона. Той е продукт на прочутата „Ла Масия“ и има 24 мача в Ла Лига за първия отбор на каталунците.

Татяна, която печели добре като инфлуенсър и модел, му е кака – с 2 години по-голяма е от него, а освен това са радва на повече последователи от него. Общо тя има 24 милиона – 19 в ТикТок и 5 в Инстаграм, където той е с 4 млн.