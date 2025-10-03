Ямал печели по 15 млн. евро на година, но майка му също има идеи как да забогатее.

М айката на Ламин Ямал намери начин да печели добри пари. Шийла Ебана организира коледна вечеря в Лондон на 7 ноември. Всеки, който иска да присъства, трябва да плати между 150 и 800 евро.

В цената влиза посрещане с шампанско, различни блюда и различен вид забавления, включително и снимка с жената, дала живот на таланта на Барселона. Има и условие за възрастта – ще бъдат допускани само хора над 18 години.

Точно на толкова е Ламин, който вече печели по 15 милиона евро на сезон. Наскоро той се похвали, че е успял да купи ново жилище за майка си, която цял живот е живяла в бедност. Благодарение на големия си син сега тя има възможност да отглежда без лишения малкото му братче Кейн, който е от друга връзка. Сега феновете са настръхнали срещу нея и идеята й да събира пари на събитие, което е озаглавено: „Запознайте се с майката на най-добрия футболист в света“.