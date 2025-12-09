Л ионел Меси явно не обича много шумните купони. Това става ясно от клип, който показва как Интер Маями празнува историческата първа титла на САЩ.

Аржентинецът присъства, но само духом. Той не се трогва особено дори когато собственикът Дейвид Бекъм повежда влакчето и кърши снага. За разлика от повечето останали играчи Меси никак не се забавлява.

„Гледа така, сякаш е загубил съпругата си Антонела в тълпата. Или още по-лошо – видял я е с друг“, „Погледът му крещи, че иска у дома“, са само част от коментарите под забавното видео, което бързо-бързо обиколи социалните медии.

За разлика от големия купон Меси не скри емоцията при награждаването след победата с 3:1 над Ванкувър Уайткaпс във финала на Мейджър Лийг Сокър. До него бяха най-скъпите му хора – Антонела и синовете им Тиаго, Матео и Сиро. Средният Матео дори показа завидни умения, жонглирайки с топката в крака.