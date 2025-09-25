С шумно парти нашумялата американка Софи Рейн отпразнува 21-вия си рожден ден и отново прикова вниманието.

Милионерката от OnlyFans събра тайфата в клуб в Лас Вегас, където случайно или не същата вечер участие имаше Шакил О'Нийл. Бившият баскетболист, вече на 53, сега се извява като диджей. „Долетях от Бахамите във Вегас за рождения си ден и вижте на кого се натъкнах. Той е легенда в НБА“, написа Софи и показа снимка, на която е седнала в скута на Шак и развява среден пръст.

През ноември миналата година тя направи достояние извлеченията от банковата си сметка, за да се похвали, че приходите й от OnlyFans за 12 месеца са 43 милиона долара. За себе си американката казва, че е девствена и се пази за момента, в който ще се омъжи.

Шакил О'Нийл OnlyFans Софи Рейн