Н аказание от една година получи жокей, който загубил в полза на любимата си жена.

Албин Хименес беше абсолютен фаворит в гонка, провела се в Охайо, САЩ. Логично, той водеше почти през цялото време, но мистериозно как във финалните метри неговият кон бил изпреварен от друг, язден от Съмър Поули. Случайно или не, тя е негова половинка, като двамата дори имат дъщеря, която се роди през януари тази година.

Сигнал за нещо нередно подал друг жокей, участник в състезанието. Съмненията са, че предполагаемата измама е заради залози. Хименес, който е спечелил 35 милиона долара от надбягвания, има право да обжалва. Ако не го направи, санкцията ще бъде намалена на шест месеца.