Н ападателят на Тотнъм Матис Тел бързо запълни празнината в сърцето си след раздялата с Мис Франция 2023 Индира Ампио.

Проницателни фенове разкриха, че младокът е намерил нова муза в лицето на инфлуенсърката Наудиа Доналд. За да подкрепи любимия на старта на Висшата лига, 24-годишната американка пътува с приятелка до Лондон. Тотнъм победи с 3:0 Брайтън, а Тел се появи в игра в последните пет минути.

Според информациите още в края на юни, след като участва с Франция на европейското първенство до 21 г., Тел отлетял за Маями при Наудиа. После изкарали страхотна ваканция на островите Търкс и Кайкос. Идентични снимки в профилите им от екзотичната почивка показаха, че обитават една и съща луксозна вила. Появата на Наудиа на мача на Тотнъм съвсем засили подозренията за връзка с четири години по-младият от нея футболен талант.

Романсът между Тел и предишната му приятелка Индира Ампио започна през ноември 2024 г., малко преди да премине от Байерн под наем в Тотнъм. Миналата пролет обаче отношенията между двамата започнаха да се пропукват. Това стана, след като в социалните мрежи се появиха снимки, от които се вижда, че френската танцьорка Ива Ландрия е гостувала в дома на Тел. На всичкото отгоре момичето само се щракна облечено в суитшърт на футболиста в собствената му къща. По-късно били засечени и на обяд в ресторант в Лондон. Това явно е ядосало здраво Мис Франция 2023 г., която по същото време била на турне с други кралици на красотата. Нищо чудно, че на 21 май Индира не бе в Билбао да гледа Матис на финала в Лига Европа, в който Тотнъм спечели трофея след успех с 1:0 над Манчестър Юн. В началото на миналия месец окончателно стана ясно, че Ампио и Тел вече не са двойка.