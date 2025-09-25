Д обрите времена, в които Андерсон печелеше трофеи с Манчестър Юнайтед, отдавна са в миналото.

Сега бившият халф има сериозен проблеми. По информация на медиите в Бразилия някогашният шампион може да лежи в затвора заради неизплатени издръжки. Андерсон има девет деца.

Решението на съда в Порто Алегре е Андерсон да прекара зад решетките 30 дни. Освен ако не плати дължимата сума от над един милион бразилски реала, равняваща се на 164 000 евро. Отбелязва се, че заради пренаселване на местните затвори бившият футболист може да бъде поставен на по-свободен режим. На него ще му бъде позволено да излиза, за да учи или полага общественополезен труд през деня. През нощта обаче ще трябва да търка наровете в ареста. Засега няма реакция от страна на Андерсон. Адвокатът му Жулио Сезар Койтиньо-младши потвърди пред местната преса, че случаят е свързан с непълнолетни. Той обаче отказа повече коментари заради опазване на поверителността.

Това не е първият случай, в който Андерсон се сблъсква със съдебната система. Преди пет години той бе обвинен в пране на милиони чрез криптовалута. По това време той беше посочен от бразилския вестник Globo като един от осемте души, разследвани от държавен прокурор за схема, предназначена да отклони парите от държавната фондова борса.

Бившият халф, чието пълно име е Андерсон Луис де Абреу Оливейра, бе привлечен в Юнайтед от Порто през 2007 г. Под ръководството на легендарния мениджър на тима сър Алекс Фъргюсън бразилецът спечели четири титли във Висшата лига и Шампионската лига през 2008 г. Спомняйки си времената при „червените дяволи“, Андерсон разкри наскоро, че той и португалецът Нани са били буквално осиновени от Кристиано Роналдо.

„Много съм благодарен. Той ме осинови. Живяхме в къщата на Роналдо почти година. Не похарчихме никакви пари. Човекът ни водеше на тренировки, хранеше ни, имаше си готвач. Имаше плувен басейн вътре и отвън в къщата, джакузи и тенис корт“, разказа Андерсон.

След Манчестър Юнайтед той игра във Фиорентина и в бразилските Интернасионал и Коритиба. Приключи кариерата си едва на 31 г. в турския Аданаспор през 2019 г. Андерсон стигна и до националния отбор на Бразилия, за който изигра осем мача, като спечели Копа Америка през 2007 г. С олимпийския тим на „селесао“ е бронзов медалист от игрите в Пекин.