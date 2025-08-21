Д обрите изяви на Том Бишоф в Хофенхайм не останаха незабелязани и това лято той направи сериозна крачка в кариерата си.

20-годишният халф премина в Байерн и дори участва в един от мачовете на тима на Световното клубно първенство в САЩ. Но не само професионалното развитие на Том е във възход. В Мюнхен младокът е намерил любовта в лицето на Жозефин Шол, съобщи „Билд“.

17-годишното момиче е дъщеря на бившия германски национал и дългогодишен халф на баварците Мемет Шол. Той е голямо име в Байерн с 21 спечелени трофея, сред които един в Шампионската лига през 2001 г. Според „Билд“ Том и Жозефин се срещат от няколко месеца. На контролата на тима от Мюнхен с Тотнъм на 7 август фенове са забелязали двойката да се целува.

Самият Бишоф публикува в сторито си клипче, на което е сложил ръка на корема на любимата си, докато тя прави селфи пред огледалото. Очаква се новата двойка да се появи на предстоящия Октоберфест, посещаван по традиция от играчите на Байерн и половинките им.