П ица в разгара на собствената си сватба похапнаха олимпийската шампионка по джудо Барбара Матич и колегата й Филип Джинович.

Двамата се взеха в курорта Сегет Враница, разположен на Адриатическото крайбрежие в Хърватия. За най-щастливия си ден родената в Сплит спортистка, която в Париж 2024 спечели златен медал в категория до 70 кг, беше приготвила две рокли – дълга и без ръкави за официалната част и къса по тялото за купона.

Хърватката Барбара и сърбинът Филип обявиха, че са заедно едва преди няколко месеца. Също като нея той е състезател по джудо, но далеч не толкова успешен. Преди да се хване с него, 30-годишната спортистка имаше друга връзка и дори планираше сватба.