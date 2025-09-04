Луганис с двата златни и сребърния медал от Лос Анджелис 1984 (вляво) и сега.

Л егендарният американски състезател по скокове във вода Грег Луганис ще се мести да живее от САЩ в Панама.

За да събере пари за промяната в живота си, 65-годишният шампион продаде три от медалите си от Олимпийски игри – два златни и един сребърен, а също и къщата си в Калифорния. За отличията той взе над 400 000 долара.

„Много хора изграждат бизнес, който след това продават и са на печалба. Аз имам своите медали“, заяви Луганис, който има пет златни отличия от Лос Анджелис 1984 и Сеул 1988. Заради успехите му е смятан за най-добрия в скоковете на вода в историята.

В квалификациите в Сеул Грег удря главата си в трамплина. Руква кръв и раната е зашита, а лекарят я обработва без ръкавици. Едва 7 години по-късно той разкрива шокираща тайна и хората разбират силните му емоции в квалификацията, а и след спечеления медал по-късно, които тогава отдават на щастието от успеха.

Шест месеца преди игрите спортистът научил, че е ХИВ позитивен. „Парализирах се от страх да не заразя някого“, каза Луганис, който в същото интервю разкри още, че е хомосексуалист.