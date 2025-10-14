Н ов удар понесе бившата №1 в тениса Ана Иванович, която през пролетта бе изоставена от съпруга си Бастиан Швайнщайгер.

Футболната звезда заряза шампионката от „Ролан Гарос 2008“ заради българската си комшийка в Майорка Силва, а като капак на всичко сега фалира бизнесът на Ана. В Инстаграм тя обяви, че е принудена да закрие козметичната си марка Natural Performance. В официалния профил на компанията беше публикувано изявление, в което се информират клиентите, че онлайн магазинът официално затваря на 2 ноември: „Време е да се сбогуваме! Понякога раздялата означава ново начало".

В емоционално съобщение 37-годишната Ана благодари на всички за подкрепата, казвайки, че се гордее с всичко, което е постигнала, но че е време за нови предизвикателства. Засега тя се е отдала да поддържа форма във фитнеса и на корта, както и да се грижи с помощта на родителите си за тримата си синове Лука (7 г.), Леон (6) и Тео, който навърши 2 годинки през май.