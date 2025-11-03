Н ай-сексапилната голфърка Пейдж Спиранак смая феновете си с тоалета, който облече за Хелоуин.

32-годишният модел се облече като Джесика Рабит от култовия филм.

Ослепителната голфърка обра точките за Хелоуин.

„Кой натопи Заека Роджър“, в който редом с героите участват и анимационни герои. Блондинката се премени в блестяща червена рокля, която едва прикриваше огромния й бюст.

„Честит Хелоуин от Джесика Рабит“, написа простичко Пейдж, като придружи поста си от емотикон с тиква. Публикацията доведе до стотици коментари, а последователите й я засипаха с комплименти.

„Най-добрата Джесика Рабит, която съм виждала досега! Родена си, за да носиш този костюм“, написа един от почитателите й в X.

„Джесика Рабит се обади - иска твоите бляскави тайни. Напълно си уцелила тази визия, Пейдж. Честит Хелоуин!“, добави пък друг от феновете на Спиранак.