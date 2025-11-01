Р афаел Надал се наслаждава с пълна сила на дните след тениса.

Възползвайки се времето без непрестанни тренировки, пътувания и тенис мачове, той се наслаждава на най-близките си. Носителят на 22 титли от Големия шлем организира семейно пътуване до Япония, където цялата тайфа попи от местната култура.

Испанецът сподели милите спомени и написа: „Обичам да изследвам, да научавам за културата, традициите и да посещавам невероятни места.

Благодаря ви за цялата доброта и топло посрещане!“.

На най-голямо внимание се радват двете момчета на Рафа и съпругата му Мери – баткото Рафа-младши, който в началото на октомври навърши 3, и тримесечният Мигел.