Г олямата звезда на спортната гимнастика Симон Байлс най-накрая призна, че е надула гърдите си.

Направи го с намигване и не директно, но за никого не остана съмнение какво точно има предвид. 7-кратната олимпийски шампионка публикува видео в ТикТок, а в един от коментарите написа: „От новата къща и с нови...“. Не назова какво още е ново, но добави емотикон на череши.

Simone Biles just revealed all 3 of her plastic surgery procedures & the timeline is gagged: https://t.co/rgId6wygW5 pic.twitter.com/8yFMyFHyOI — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) November 6, 2025

Съмнения, че е уголемила бюста си, се породиха още през юли, когато се показа по бански от плажа със съпруга си – звездата от НФЛ Джонатан Оуенс. Тогава тя се ядоса и ограничи коментарите в профила си в Инстаграм.

Този път обаче призна пред феновете си, че наистина има подобрения. „Пластичните операции са три на брой, за две от тях никога не бихте отгатнали, каза гимнастичката“. Освен бюста се наложила корекция на лицето и по-точно в Т-зоната, а също и на ушната мида, тъй като когато била млада, скъсана обица оставила поражения.