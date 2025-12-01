Лоренцо и Вероника са заедно от 3 години, а вече имат две деца.

Л юбовта се умножава, похвали се тенис звездата Лоренцо Музети. Световният №8 разкри в трогателна снимка в Инстаграм, на която показа втората си рожба, с която се сдоби само на 23 г.

Новото попълнение също ще носи име с буквата „л“ като известния си татко и братчето си Лудовико, което дойде на бял свят на 15 март 2024 г. Музети благодари за Леандро на половинката си Вероника Конфалониери, с която е заедно от 2022 г. Родената в Сан Ремо красавица работи като графичен дизайнер в тв каналите Sky.

Куриозното е, че Лоренцо е единственият с две деца в Топ 10 освен 38-годишния Новак Джокович (№4), а никой друг от елита дори не е ставал баща.

Втората ракета на Италия след Яник Синер призна в навечерието на раждането, че появата на първия му син го е направила по-мъдър и му е помогнала за изявите на корта. През 2025 г. той записа най-големите си успехи: стигна полуфинал на „Ролан Гарос“, а освен това проби до финали в Монте Карло, Чънду и Атина.

„ Първото ми дете беше истински шок и прекрасна изненада. Не го бях планирал, ала решихме да го задържим. Трябваше да преосмисля живота си. Да стана родител ми даде допълнителен тласък , а преживяванията извън корта ми помогнаха даузрея на него. Личният ми път се развиваше успоредно с професионалния, не виждам децата като пречка“, увери Музети в интервю пред „Република“.

„Страхувах се, че не съм готов за новите неща – откровен бе играчът. - Трябваше да порасна, да поема отговорности. Не беше лесно; създаваше съмнения и проблеми. Преживях бременността на Вероника с големи трудности. Беше ме болно да бъда оценяван негативно от феновете, сякаш да станеш баща означава да обърнеш гръб на спорта, да дадеш приоритет на друго. Доказателство за обратното е, че Лудовико ще навърши 2 години през март и за мен това беше най-добрият сезон. За щастие мога да разчитам на баба си и дядо си. Когато пътуваме заедно на турнири, с Вероника спим в отделни стаи. За спортистите сънят е от съществено значение, помага ни да възстановим енергията. Но е важно и да бъда със семейството си, което ме мотивира“.