Т енис звездата Марта Костюк залива Инстаграм със секси кадри от ваканцията си между двата сезона. „Ти си най-красивата спортистка на Украйна“, заключиха феновете на Костюк, която отпадна в I кръг на последния си турнир в Ухан.

23-годишната националка, която е достигала до №16 в света, избра за почивката си Малдивите и Шри Ланка. Тя пусна кадри как играе волейбол по плажовете на Индийския океан и се наслаждава на природата в джунглата. „Бавни моменти, слънце и много неща, за които да съм благодарна“, написа Марта, която през есента на 2023 г. се омъжи за любимия си Георгий.

В последните дни блондинката разбуни духовете, след като отдаде доминацията на Арина Сабаленка и Ига Швьонтек на това, че двете имат по-високи нива на тестостерон.

„Всеки от нас има своя биологична структура – отчете Костюк. - Някои имат по-високи нива на тестостерон, някои имат по-ниски. Това е просто естествено и със сигурност им помага. Чувствам се по-малка от тях. Опитвам се да разбера как мога да победя подобни играчи с тенис умения, но трябва да работя по-усилено, за да печеля точки. Трябва да тичам много повече от тях. В крайна сметка те са много по-големи от мен, много по-високи и много по-силни. Арина има много мощни сервис и форхенд, номер едно е в света, изигра много финали и има тази увереност. Това й помага да не се съмнява, че ще спечели“.