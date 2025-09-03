Т рансферният прозорец вече затвори! Много звезди дойдоха във Висшата лига, и много си тръгнаха. А с тях елита на Англия остана малко по-грозен, защото с хора като Луис Диас, Якуб Кивиор, Жоао Феликс и други, си тръгнаха и футболните им половинки! Вижте кои красавици вече няма да ходят на мачове в Англия.

Клаудия Ковалчик - половинка на Якуб Кивиор

Естел Бенке - половинка на Трент-Алекзандър Арнолд

Лаура Ход - половинка на Расмус Хьойлунд

Валентина Руеда Велез - половинка на Жоао Феликс

Лорена Манас - половинка на Дарвин Нунес

Гера Понс - половинка на Луис Диас

