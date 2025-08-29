В ълшебното лято за бившата гимнастичка Ренета Камберова продължава с посещение на още едно райско кътче. Бронзовата медалистка с ансамбъла от Рио 2016 разпуска на Червено море, където си подари най-популярното удоволствие – гмуркане по крайбрежието му.

По отношение на красотата и уникалността на подводния свят само няколко места на Земята могат да се сравнят с рифовете на Египет, които се радват на 1200 вида обитатели.

„Свобода“, написа под уникалните кадри от морето Камберова, която в последните седмици отскочи няколко пъти до родните плажове, както и в тези в Гърция и Сицилия. След края на кариерата си Рени натрупа опит като ръководител на спорта в родния си Пазарджик, а освен това развива федерацията по мажоретен спорт и батон туърлинг.