Футболът днес
17:30 Берое – Ботев Вр, Първа лига Диема Спорт
19:30 Падерборн – Бохум, Втора Бундеслига Диема Спорт 3
19:45 Ботев Пд – Монтана, Първа лига Диема Спорт
21:30 Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт, Първа Бундеслига Диема Спорт 3
21:45 Марсилия – Лориен, Лига 1 на Франция Нова Спорт
22:00 Севиля – Елче, Ла Лига на Испания Макс Спорт 4
22:15 Бенфика – Санта Клара, Примейра лига на Португалия Ринг
24 ЧАСА СПОРТ
08:00 Тенис, Япония – Германия, Купа Дейвис Диема спорт 3
11:35 MotoGP, Първа тренировка за Голямата награда на Сан Марино MAX Sport 1
13:00 Волейбол, Филипини – Тунис, Световно първенство MAX Sport 1
14:00 Голф, BMW PGA Championship MAX Sport 2
14:00 Световно първенство по бокс в Ливърпул Ринг
15:00 Тенис, Нидерландия – Аржентина Купа Дейвис Диема спорт 3
15:45 Колоездене, Обиколка на Испания, етап 19, мъже Евроспорт 1
15:50 MotoGP, Тренировка за Голямата награда на Сан Марино MAX Sport 1
17:00 Германия – Финландия, Евробаскет 2025, полуфинал Диема спорт 2
19:00 Колоездене, Гран При на Квебек, мъже Евроспорт 1
20:00 Световно първенство по бокс в Ливърпул Ринг
21:00 Гърция – Турция, Евробаскет 2025, полуфинал Диема спорт 2
