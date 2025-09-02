П рестъпните групировки от Западните Балкани, които са сред водещите трафиканти на кокаин в Европа, се установяват в Западна Африка. Това е знак за нарастващото значение на региона по контрабандния маршрут от Латинска Америка към ЕС, се посочва в доклад, цитиран от "Ройтерс".

Нарастващото търсене на кокаин в Европа, съчетано със засиленото правоприлагане по директните маршрути от Латинска Америка и значителното разширяване на морските пристанища в Западна Африка, от няколко години тласка контрабандистите да увеличат търговията през Сенегал, Сиера Леоне, Гамбия, Гвинея-Бисау и Кабо Верде.

Но влиянието на албано- и славяноезичните мрежи в региона досега е слабо проучено.

Изследователи от Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GI-TOC) отбелязват в доклада, че групировките са нараснали значително по глобално значение и са сред водещите престъпни мрежи в европейската търговия с кокаин.

Тези групи са използвали съюзи в региона с нидерландски престъпни групировки и по-специално с бразилската Primeiro Comando da Capital, или PCC, за да задълбочат своето присъствие във веригата за доставки.

"Съюзът между групите от Западните Балкани и PCC е може би най-важният за пренасяне на кокаин в Европа в момента", заяви Саша Джорджевич, един от съавторите и старши анализатор в GI-TOC.

В доклада, частично спонсориран от британското правителство, пише, че е необходимо по-голямо междуконтинентално сътрудничество между правоохранителните органи, пристанищните власти и други участници, за да се разреши проблема с разрастващите се маршрути за наркотици.

Призовава се и за засилено събиране на данни и по-интелигентно насочване, фокусирано върху брокерите в търговията.

"Тези групи са сред най-сложните организирани престъпни групи в света - те не са второстепенни играчи", посочи Лусия Бърд Руис-Бенитес де Луго, директор на Обсерваторията на незаконните икономики в Западна Африка на GI-TOC.

"Тези големи глобални играчи са свързани с насилието в Европа и тъй като виждаме все повече от тези много сложни, много насилствени мрежи от организирана престъпност да се натрупват в Западна Африка, това е заплаха от гледна точка на стабилността и насилието", допълни тя.