Европейският парламент отхвърли вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, внесен от новата популистка група „Патриоти за Европа“, водена от французина Жордан Бардела.

С 378 гласа „против“, 179 „за“ и 37 „въздържали се“, евродепутатите оставиха Фон дер Лайен на поста ѝ, след напрегнат дебат, белязан от взаимни обвинения и политически сблъсъци.

За да бъде свален председателят на ЕК, беше нужно мнозинство от две трети — нещо, което дори най-острите ѝ опоненти не успяха да съберат.

⚡ Критиките на „Патриотите“

Бардела и съпартийците му нападнаха Фон дер Лайен за:

„погрешно водени зелени политики“ ,

провал в икономиката и конкурентоспособността ,

неефективна миграционна политика ,

липса на прозрачност при вземане на решения ,

както и за „търговска капитулация“ в сделките с Меркосур и САЩ.

„Тя води Европа към нищото!“, заяви Бардела в пленарната зала, обвинявайки Фон дер Лайен, че „продава интересите на европейците срещу празни обещания“.

🌎 Сделките, които разпалиха спора

През юли Брюксел и Вашингтон подписаха търговско споразумение, което въвежда 15% мито върху повечето европейски стоки – от фармацевтика до автомобили. В замяна ЕС се ангажира с енергийни покупки за 750 млрд. долара и инвестиции в САЩ за още 600 млрд.

А през септември Комисията представи за ратификация и споразумението с Меркосур (Бразилия, Аржентина, Парагвай, Уругвай) – финализирано след над 25 години преговори.

🧭 Какво следва?

Въпреки че оцеля след първия удар, Фон дер Лайен не е излязла от бурята.

Още днес ще бъде гласуван втори вот на недоверие, внесен този път от Левицата в Европарламента.