Европейският парламент отхвърли вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, внесен от новата популистка група „Патриоти за Европа“, водена от французина Жордан Бардела.
С 378 гласа „против“, 179 „за“ и 37 „въздържали се“, евродепутатите оставиха Фон дер Лайен на поста ѝ, след напрегнат дебат, белязан от взаимни обвинения и политически сблъсъци.
За да бъде свален председателят на ЕК, беше нужно мнозинство от две трети — нещо, което дори най-острите ѝ опоненти не успяха да съберат.
⚡ Критиките на „Патриотите“
Бардела и съпартийците му нападнаха Фон дер Лайен за:
-
„погрешно водени зелени политики“,
-
провал в икономиката и конкурентоспособността,
-
неефективна миграционна политика,
-
липса на прозрачност при вземане на решения,
-
както и за „търговска капитулация“ в сделките с Меркосур и САЩ.
„Тя води Европа към нищото!“, заяви Бардела в пленарната зала, обвинявайки Фон дер Лайен, че „продава интересите на европейците срещу празни обещания“.
🌎 Сделките, които разпалиха спора
През юли Брюксел и Вашингтон подписаха търговско споразумение, което въвежда 15% мито върху повечето европейски стоки – от фармацевтика до автомобили. В замяна ЕС се ангажира с енергийни покупки за 750 млрд. долара и инвестиции в САЩ за още 600 млрд.
А през септември Комисията представи за ратификация и споразумението с Меркосур (Бразилия, Аржентина, Парагвай, Уругвай) – финализирано след над 25 години преговори.
🧭 Какво следва?
Въпреки че оцеля след първия удар, Фон дер Лайен не е излязла от бурята.
Още днес ще бъде гласуван втори вот на недоверие, внесен този път от Левицата в Европарламента.
Ако и този опит се провали, председателят на ЕК ще затвърди позицията си като една от най-устойчивите фигури в европейската политика – но и една от най-противоречивите.