В чера патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун. Това стана в рамките на Втората международна научна конференция, посветена на стогодишнината на списание „Теология“.

Негово светейшество Даниил бе поканен за участие от Атинския и на цяла Гърция архиепископ Йероним II. Днес патриарх Даниил ще изнесе доклад на тема „Църква, наука, политика и технологии“.

Връзки

На срещата бяха обсъдени вековните духовни връзки между Константинополската патриаршия и православния български народ, съобщават от Светия синод. Бяха изтъкнати изключително добрите отношения между Българската православна църква – Българска Патриаршия и Вселенската Константинополска патриаршия, както и други въпроси от междуправославен характер, се казва в информацията на Светия синод на БПЦ. Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей са се обединили около голямото значение на богословското образование в съвременната епоха. Негово светейшество Даниил е изразил надеждата си, че богословската школа в Халки ще бъде отново открита, и дари на Вселенския патриарх колекционерската серия от монети на БНБ, изобразяващи наши манастири.

Изненада

За някои вярващи тази сърдечна среща е изненадваща, като се имат предвид хладните отношения през последната година между двете църкви. По време на интронизацията на патриарх Даниил Вселенският патриарх Вартоломей не пропусна да подчертае своето върховенство в православния свят и демонстративно не остана на празничната вечеря. Повод за различия между двамата архиереи стана и Украинската православна църква. БПЦ не признава томоса на Вартоломей за обявяването й за автокефална, с което застана на страната на Московската патриаршия. Ето как коментира архимандрит Никанор срещата в Солун: „Никога не са съществували хладни отношения между БПЦ и Вселенската патриаршия след свалянето на схизмата през 1945 г. За съжаление съществуват натрупани още от комунистическото минало негативи спрямо Вселенската патриаршия и най вече – обвиненията в икуменизъм. И сега някои се изказват по неин адрес и лично по адрес на Негово Всесветейшество Вартоломей по един недопустим, направо мерзък начин, смятайки, че това ги прави „истинно православни“. В такъв случай сега би трябвало да обявят, че патриарх Даниил изобщо не бива да присъства на едно място с дядо Вартоломей. Ами да се определят накрая кой им е патриархът.“

Екзарх Антим е бил ректор на Халки

Богословското училище на остров Халки, Мраморно море, е основано на 1 октомври 1844 година и съществува до 1971 г., когато е затворено от турските власти. Сред първите ученици е дякон Атанас Чалъков, бъдещият първи Български екзарх Антим. Като отличник през 1848 г. той взима диплома № 1 на Халкинската школа, на която ще стане ректор през 1865-1868 г. В школата са преподавали и Йоан Димитриев, йеромонах Неофит Рилски и други.

Константин Събчев