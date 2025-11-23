Е вропейската комисия (ЕК) трябва да реши до 20 дни дали ще си купуваме нови автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 г. или всички нови автомобили в Европа ще са електрически.

Очаква се на 10 декември ЕК да обяви своя план за регулиране на емисиите на СО2 от автомобилите.

Баланс

Въпреки това вече се обсъжда и възможността за отсрочка. Причината е сложното уравнение, което трябва да бъде балансирано. От една страна, стоят амбициозните климатични цели на Европа. След тежки преговори между Брюксел и 27-те държави членки е взето решение за забрана на производството на бензинови и дизелови автомобили след 2035 г., като това е част от Зелена сделка. От друга страна обаче, стои състоянието на европейската автомобилна индустрия и сравнително слабите продажби на електрически автомобили в Европа.

Субсидии

Конкуренцията е жестока – китайските електрически коли навлизат масово на европейския пазар, подкрепяни с огромни субсидии. Заради това някои европейски държави, водени от Германия, настояват пред Брюксел за смекчаване на изискванията, включително за преразглеждане на забраната за двигатели с вътрешно горене през 2035 г. Сред обсъжданите варианти са лека отстъпка от крайната дата или допускане на нови технологии като синтетични горива и хибридни автомобили. За момента Европейската комисия не разкрива конкретни детайли и окончателният план ще стане ясен на 10 декември.