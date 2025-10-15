У лиците на Удине се превърнаха в бойно поле! Това, което започна като мирно шествие срещу квалификационния мач Италия – Израел, се превърна в буря от фойерверки, дим и гняв.

Над 5 000 души излязоха по улиците на северния италиански град, часове преди първия съдийски сигнал на стадион „Фриули“. Докато множеството скандираше лозунги за мир, напрежението бързо ескалирало.

В края на шествието част от протестиращите започнали да замерят полицията с бутилки и пиротехника, а органите на реда отговорили с сълзотворен газ и щитове.

Сблъсъците са продължили няколко минути, преди тълпата да бъде разпръсната. По неофициална информация има задържани и пострадали, макар засега властите да мълчат за броя им.

Мачът все пак се е провел по план – но улиците на Удине останаха обгърнати в дим и напрежение, докато от стадиона се чуваха аплодисментите на феновете.