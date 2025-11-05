Б ритански модел твърди, че е била сексуално нападната в турска болница, докато се е възстановявала от козметична операция.
35-годишната Карла Хоу инфлуенсърка е била със затворени очи с превръзка след операцията, когато казва, че е била нападната в стаята си, пише Sun. Карла пътувала от Лондон до Истанбул миналата седмица за сложна козметична процедура.
Бившето зайче на Playboy и момиче на боксовия ринг се подложила на лисичи очен лифтинг миналата сряда - популярна козметична процедура, предназначена да удължи очите. Но само ден по-късно, докато лежала в болничното си легло с лепенки, покриващи очите ѝ, инфлуенсърката казва, че изведнъж е усетила някой да се промъква около леглото ѝ.
Моделът, която има почти милион последователи онлайн, казва, че е била разтърсена и дълбоко травмирана. Карла била будна поради следоперативно гадене, така че лежала в пълно съзнание, когато се случило нападението.
„Лежах в болничното си легло с ледени лепенки върху очите“, каза тя пред The Sun. „Чух шум отдясно на болничното легло. Очевидно си помислих, че са просто медицинските сестри или нещо подобно. Тогава усетих как завивката се повдига около гърдите ми. Веднага се изправих и извиках: „Извинете!“, добави тя.
Карла каза, че е била напълно гола под завивките, когато непознатият се е опитал да повдигне одеялото ѝ. Тя твърди, че човекът е избягал от стаята, докато е крещела. „Веднага натиснах червения звънец и се обадих на турската полиция “, каза тя.
Карла твърди, че в рамките на 25 минути служителите на реда са пристигнали и са проверявали записите от видеонаблюдението в болницата.
Полицията в Истанбул арестува служител във връзка с инцидента.
Карла казва, че е говорила с британското посолство и Министерството на външните работи за случилото се и планира да повдигне наказателни обвинения.