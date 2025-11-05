Б ритански модел твърди, че е била сексуално нападната в турска болница, докато се е възстановявала от козметична операция.

35-годишната Карла Хоу инфлуенсърка е била със затворени очи с превръзка след операцията, когато казва, че е била нападната в стаята си, пише Sun. Карла пътувала от Лондон до Истанбул миналата седмица за сложна козметична процедура.

Бившето зайче на Playboy и момиче на боксовия ринг се подложила на лисичи очен лифтинг миналата сряда - популярна козметична процедура, предназначена да удължи очите. Но само ден по-късно, докато лежала в болничното си легло с лепенки, покриващи очите ѝ, инфлуенсърката казва, че изведнъж е усетила някой да се промъква около леглото ѝ.

Моделът, която има почти милион последователи онлайн, казва, че е била разтърсена и дълбоко травмирана. Карла била будна поради следоперативно гадене, така че лежала в пълно съзнание, когато се случило нападението.

„Лежах в болничното си легло с ледени лепенки върху очите“, каза тя пред The ​​Sun. „Чух шум отдясно на болничното легло. Очевидно си помислих, че са просто медицинските сестри или нещо подобно. Тогава усетих как завивката се повдига около гърдите ми. Веднага се изправих и извиках: „Извинете!“, добави тя.

Карла каза, че е била напълно гола под завивките, когато непознатият се е опитал да повдигне одеялото ѝ. Тя твърди, че човекът е избягал от стаята, докато е крещела. „Веднага натиснах червения звънец и се обадих на турската полиция “, каза тя.

Карла твърди, че в рамките на 25 минути служителите на реда са пристигнали и са проверявали записите от видеонаблюдението в болницата.

Полицията в Истанбул арестува служител във връзка с инцидента.

Карла казва, че е говорила с британското посолство и Министерството на външните работи за случилото се и планира да повдигне наказателни обвинения.