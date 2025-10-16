Уругвай направи историческа крачка и стана една от първите страни в Латинска Америка, която официално легализира евтаназията. Малката южноамериканска държава, известна с прогресивните си закони, отново показа, че не се страхува да застава зад правото на личен избор.

След 10-часов емоционален дебат, Сенатът прие т.нар. закон за „достойна смърт“ с 20 гласа „за“ от общо 31. Така беше утвърден текстът, одобрен още през август от Камарата на представителите.

„Това е най-трудното решение, което някога сме вземали“, признаха някои сенатори. След гласуването обаче залата избухна – част от зрителите викаха „убийци“, докато други се прегръщаха от облекчение.

Според закона, асистирано самоубийство ще бъде позволено на пълнолетни граждани и жители на Уругвай, които са психически компетентни и страдат от неизлечими болести, причиняващи непоносимо страдание.

„Това е състрадателен и хуманен закон“, каза 71-годишната Беатрис Гелос, която страда от АЛС вече две десетилетия. „Противниците нямат представа какво е да живееш така.“

Подобна позиция изрази и Моника Канепа, майка на парализиран 39-годишен мъж:

„Пабло не живее. Това не е живот.“

Решението на Сената раздели обществото. Католическата църква изрази „тъга и тревога“, докато повече от 60% от уругвайците подкрепят закона според последните проучвания.

Уругвай вече е известен с това, че първи в региона легализира марихуаната, еднополовите бракове и абортите – а сега добавя и правото на „достойна смърт“ към своята либерална история.