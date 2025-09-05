П олет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград на летище "Никола Тесла", съобщава сръбската медия Telegraf, цитирана от Vesti.bg.

Самолетът е трябвало да кацне поради сигнал за дим в кабината.

Самолетът е кацнал безопасно и летището вече функционира нормално.

Airbus A321, изпълняващ полет от София до Франкфурт е обявил извънредно положение малко след излитането си, съобщава Air Live.

Squawk7700 Emergency Alert

Lufthansa ･ Deutschland Airlines

Airbus A321-131(A321 / D-AIRA)

Call Sign : DLH1YX / Flight : LH1425

From Sofia(SOF) Vasil Levski Airport

For Frankfurt(FRA) am Main Int'l Airport



⚠︎︎ Diverting to Belgrade(BEG) Nikola Tesla ⚠︎︎ pic.twitter.com/31jaZuimxn — Apu. (@_K_SubpO2) September 5, 2025

Полет LH1425 на Lufthansa излита от София, България днес в 12:57 часа към Франкфурт, Германия.

След достигане на крейсерска височина от 32 000 фута (над 9700 метра-бел.ред.) над Румъния, пилотите на Airbus A321 с регистрация D-AIRA са обявили извънредно положение, става ясно от данните на полета.

Всички съответни оперативни служби на летището в Белград бяха незабавно на разположение на място.

Пътниците в момента се намират в терминала, където очакват решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването им, предаде БГНЕС.