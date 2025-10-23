В ашингтон удари отново! Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов пакет санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия — и това взриви напрежението между двете суперсили.

След месеци на колебание и неуспешни опити за нова среща с Владимир Путин в Будапеща, Тръмп загуби търпение. „Преговорите не водят никъде“, отсече американският лидер и подписа ударния пакет мерки, който вече тресе световните пазари.

САЩ УДАРИ РУСИЯ: Тръмп наложи първите си санкции срещу Путин!

Москва не закъсня с реакцията си. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отвърна остро:

„Считаме тази стъпка за напълно контрапродуктивна, включително по отношение на необходимостта от постигане на значими решения за украинския конфликт.“

Тя заяви, че Русия вече има „силен имунитет“ срещу западните ограничения и ще продължи уверено да развива своята икономика — особено в енергийния сектор.

Тръмп се разгневи и ядоса на Путин!

Според Кремъл, новият ход на Тръмп може да провали и без това крехките дипломатически усилия за прекратяване на войната.