С инът на американския президент Доналд Тръмп - Барън Тръмп, е затворил цял етаж от кулата Trump Tower за среща, разкрива Radar Online.

Въпреки че изглеждаше, че 19-годишният Барън се е перчил за срещата си , запознати твърдят, че второкурсникът от Нюйоркския университет не е имал голяма дума по въпроса. Мерките за сигурност са малко по-различни, когато си син на президента, поради което Барън е бил принуден да има среща у дома или при засилена охрана, според източници.

Първият син получава много внимание, откакто започна университет. Дори в оживения Ню Йорк, Барън се откроява, тъй като е висок близо два метра и екип от Тайните служби ходи навсякъде с него.

Според един източник : „Високият му ръст го прави малко тромав, но той е много естествен и момичетата си падат по него“.

Слуховете, че Барън е затварил позлатената кула, в която е израснал, идват, след като източник, близък до младежа, твърди, че той има приятелка.

Преди първия учебен ден на Барън в Нюйоркския университет, Мелания призна, че се е притеснявала, че фамилното му име ще му попречи да има нормален опит в първата си година.