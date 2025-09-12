Инфлуенсърството може да изглежда като мечтан живот - договори с марки, пътувания до екзотични дестинации, милиони последователи и изобилие от подаръци. Но зад блясъка се крият сериозни физически рискове, предупреждават учени, предаде Newsweek, цитиран от Vesti.bg.

Изследователи създадоха модел на така наречения „инфлуенсър на бъдещето“, базиран на медицински данни и реални тенденции. Ако не променят навиците си, инфлуенсърите рискуват до 2050 г. да заприличат повече на австралопитеци, отколкото на съвременни хора – прегърбени, изтощени и деформирани от дигиталния натиск. Моделът наречен "Ава" демонстрира нагледно нуждата от вземане на спешни мерки за здравето, тъй като 2050 г. не е толкова далеч, колкото ни се струва.

"Ава" изглежда всичко друго, но не и здравa: с лоша стойка, уморено лице, зачервени очи, тъмни кръгове, петна по кожата и изтъняла коса. Причините? Типичните за инфлуенсърите навици:

Продължително време пред екрана – водеща до така наречения „смартфон врат“ – хронично навеждане на главата напред, което може да причини трайна деформация и болка.

Натоварване на очите – часове пред камерата, при редактиране или стрийминг, водят до сухота, зачервяване и синдром на дигитална умора.

Прекомерна козметика – честата смяна на продукти и тежък грим допринасят за раздразнения и контактен дерматит.

Излагане на LED осветление – постоянната употреба на изкуствена светлина ускорява стареенето и влошава състоянието на кожата.

Липса на сън – нередовният режим, свързан с пътувания и работа по нощите, допринася за хронична умора, торбички под очите и косопад.

Физическо напрежение от външен вид – прически, екстеншъни и козметични процедури като филъри могат да причинят изтъняване на косата и неестествено лице.

„"Ава" не е просто концепция – тя е реалистично предупреждение за дългосрочните ефекти от този начин на живот“, казва представител на екипа, създал модела.

Изследователите подчертават, че инфлуенсърството може да бъде вълнуващо и възнаграждаващо, но само ако е съчетано с баланс. „Преследването на алгоритми и идеали за красота не бива да бъде за сметка на здравето. Трендовете отминават – тялото и умът остават.“