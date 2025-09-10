Mъж оживя на собственото си погребение и беше откаран в болница. Това съобщава NDTV.

Според съобщения в медиите в Индия мъжът е бил сериозно ранен при инцидент преди няколко дни и е бил хоспитализиран в частна клиника. Според роднини лекарите обявяват, че не могат да го спасят, след което семейството започва да се подготвя за погребението. "Когато бяхме на път да го погребем, той изведнъж се размърда и се изкашля. Веднага го закарахме в районната болница. Сега той е свързан с вентилатор, състоянието му е сериозно, но стабилно", каза роднината.

Ръководството на болницата обаче отрича твърденията на семейството, твърдейки, че роднините може да са разбрали погрешно медицинските термини на лекарите.

Ще бъде изяснено, че този инцидент предизвика широк обществен протест в Индия, подчертавайки важността на взаимодействието между медицинския персонал и близките на пациентите, както и точността на диагнозата при спешни ситуации.