Т рагичен инцидент се случи на борда на самолет на Qatar Airways. 85-годишната кардиолог и вегетарианка Асока Джаявира почина от задушаване по време на полет от Лос Анджелис до Шри Ланка, пише Daily Mail.

Семейството на починалия заведе дело. В документа се посочва, че на пътника не са били предоставени поръчаните вегетариански ястия, а вместо това са били предложени редовни месни ястия. Когато Джаявира се опита да последва съвета на стюардесата "да яде всичко, освен месо", той започна да се задушава с храна. Екипажът се опита да помогне на пътника, като даде кислород, но насищането на кръвта не се повиши над 85%.

Пилотът не успя бързо да направи аварийно кацане, за да окаже медицинска помощ. Синът на загиналата Сурия Джаявира обаче оспорва тази информация, твърдейки, че в критичния момент лайнерът е бил над Средния Запад и е можел да промени маршрута.

Самолетът направи аварийно кацане само в Единбург (Шотландия). По време на кацането кардиологът беше в безсъзнание в продължение на три часа и половина. Лекарите не можаха да го спасят.