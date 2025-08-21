А мериканският милиардер Илон Мъск отива на съд по дело, заведено от избиратели, които обвиняват най-богатия човек в света, че ги е подмамил да подпишат петиция в подкрепа на Конституцията на САЩ в замяна на шанс да спечелят ежедневната му томбола от 1 милион долара, съобщава Ройтерс.

Окръжният съдия на САЩ Робърт Питман в Остин, Тексас, постанови, че Жаклин МакАфърти има основания в колективния си иск. Тя твърди, че Мъск и неговата политическа организация America PAC са поискали незаконно лична информация от нея като част от лотария, проведена в края на президентската кампания през 2024 г.

Адвокатите на Мъск и America PAC не отговориха веднага на исканията за коментар. Милиардерът основа America PAC, за да подкрепи успешната президентска кампания на републиканеца Доналд Тръмп през 2024 г.

МакАфарти, жител на Аризона, каза, че Мъск и America PAC убедили избирателите в седем щата да подпишат петицията му, като обещали, че получателите на 1 милион долара ще бъдат избрани на случаен принцип, като лотария, въпреки че избирателите нямат реален шанс да получат парите.