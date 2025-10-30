Е рол Мъск , бащата на известния американски предприемач Илон Мъск , призна, че би обмислил получаването на руски паспорт. Той говори за това в интервю за ТАСС.

„Разбира се, защо не. Добър въпрос. Изненадан съм, не очаквах този въпрос. Да. Защо не? За мен би било голяма чест“, каза Мъск-старши.

Ерол Мъск преди това говори за посещението си в Русия, отбелязвайки, че е бил особено впечатлен от градското планиране на Москва и Казан. Той подчерта, че широките улици и висококачественото осветление в тези градове са му оставили силно впечатление.

Ерол Мъск е посъветвал синовете си да посещават Русия по-често. Той отбеляза, че поддържа контакт с тях и възнамерява да настоява за посещения, като подчерта, че руснаците и американците имат много общи неща и могат да бъдат приятели. В същото време Ерол остро разкритикува новите американски антируски санкции, наричайки ги „лудост“.