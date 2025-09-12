Б аща на три деца инсценира собствената си смърт по време на късно вечерно каране на каяк в шокиращ опит да изостави семейството си и да избяга с жена, която е срещнал онлайн.

Райън Боргуард от Уисконсин, САЩ , инсценира сложното изчезване на 11 август миналата година. 54-годишният мъж казал на съпругата си Емили, с която са женени от 22 години, че отива да наблюдава Северното сияние. Но вместо да се върне у дома, той просто изчезнал, пише Daily Star.

Последва мащабна и скъпа операция по издирване, докато разстроените му съпруга и деца се страхуваха от най-лошото. Боргвард обаче бил жив и здрав и на път за Грузия, за да се види с любимата си.

В новоиздадени текстови съобщения от офиса на шерифа на окръг Грийн Лейк, съпругата му го критикува за липсата на комуникация, след като ѝ е писал, че „отишъл на разходка до езерото“. След като ѝ се извини, тя отговори: „Нищо ново. Вече би трябвало да съм свикнала. Толкова много нощи, когато е късно, нямам представа къде си“. Последното съобщение на Боргвард до съпругата му, изпратено в 22:49 ч., гласи „Обичам те... лека нощ... Скоро ще се върна на брега“.

По-късно полицаите открили преобърнатия му каяк и спасителната жилетка да плуват във водата, което довело до сериозни опасения, че се е удавил.

Те открили, че той е изтрил компютъра си, открил е тайна банкова сметка и е сключил застраховка живот за 375 000 долара. Учудващо, той беше изминал 70 мили с електрически велосипед през нощта, за да хване автобус до Канада, а оттам до Париж, продължавайки към Грузия, където трябвало да се срещне с узбекистанка, с която си чатил онлайн.

Канадските власти съобщиха за изчезването му в деня, в който беше обявено за изчезнало, помагайки на американските следователи да разкрият истината.

В крайна сметка той е открит и се съгласил да се върне у дома, където е арестуван и обвинен в инсцениране на смъртта си.

Боргвард признал пред полицията, че се чувства като провал както в кариерата, така и в семейния си живот, твърдейки, че връзката му със съпругата му се е разпаднала и че вече не се чувства близък с децата си.

Той също така казал, че има дълг по кредитни карти на стойност приблизително 75 000 долара и бизнес дълг на стойност 130 000 долара.

Емили подаде молба за развод малко след завръщането му, заявявайки пред съда, че бракът им е „безвъзвратно разбит“.