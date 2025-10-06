С енки на шпиони, таен заговор и бандити на първите редове – това е пейзажът в днешна Сърбия. Президентът Александър Вучич гръмко предупреждава за подготвяна „цветна революция“. Но според белградското списание „Време“ истината е далеч по-мрачна: зад сценария стои руското разузнаване, подпомагано от зловещата югославска УДБА.

Само за три дни – два шокиращи ареста. В Лозница бе заловена група, която обучавала молдовци за изборни провокации. В Белград пък полицията и контраразузнаването разбиха клетка от 11 души, ръководена от чужди служби с мисия да запалят етнически и религиозни конфликти.

СЕНЗАЦИЯ В ЛОНДОН: Британска депутатка обвинява Сръбската православна църква в оръжейна контрабанда към Косово!

Вместо прозрачност – мълчание. Сърбия пази тайните си, а ЕС мълчи. Но между редовете се очертава образът на държава, която се превръща в „терористично-мафиотски рай“.

И тогава от сенките изскача Милан Радойчич – човекът със зловещо досие, обвинен за кръвопролитията в Банска през 2023 г. Вучич го допуска отново на публични сцени, дори по време на мача Сърбия–Англия, където хората му раздаваха юмруци, за да накарат трибуните да замълчат.

За едни това е демонстрация на сила от страна на президента, за други – отчаян ход за дисциплиниране на собствената му прогресивна база.

В Сърбия власт, мафия и шпионски игри отново се преплитат – в един опасен сюжет, достоен за криминален сериал.