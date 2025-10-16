Д оналд Тръмп , който изпълнява втория си мандат като 47-и президент на Съединените щати, никога не се страхува да критикува медиите, които възприема като предубедени или критични. Последният му изблик беше насочен към списание TIME заради избора им на снимка на корицата, съпътстваща статия за ролята му в насърчаването на мира в Близкия изток.

Разгневен Тръмп се обърна към Truth Social с публикация: „Списание Time написа сравнително добра история за мен, но снимката може би е най-лошата за всички времена. „Изчезна“ косата ми и след това имаше нещо, което плаваше на върха на главата ми, което приличаше на плаваща корона, но изключително малка. Наистина странно! Никога не съм обичал да правя снимки от долни ъгли, но това е супер лоша снимка и заслужава да бъде изобличена. Какво правят и защо?“.

Макар че просто неуспешно осветление сякаш е изтрило емблематичните руси кичури на Тръмп, концепцията за „изчезващата“ му коса не е нищо ново . И така, Express реши да използва инструмента за изображения с изкуствен интелект Midjourney, за да си представи как би изглеждал напълно плешив. Резултатите са, меко казано, поразителни.

Изображенията изобразяват Тръмп с елегантна глава, прекъсвана от случайни кичури коса отгоре и отпред.

На друга снимка отстрани той поразително прилича на застаряващия Лекс Лутор от Супермен - вероятно не е визията, към която се стреми.

Дали Тръмп някога би възприел подобна прическа, остава загадка. Косата на Тръмп винаги е била гореща тема, особено когато е била застигната от поривисти ветрове. През 2015 г. той опроверга слуховете, че носи перуки. Обръщайки се към тълпа в Алабама, той се пошегува: „Ако вали, ще сваля шапката си и ще докажа веднъж завинаги, че е моя“.